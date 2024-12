Opnieuw verlies voor Amorim: ook degradatiekandidaat Wolves is duidelijk te sterk voor Man. United

Man. United moet de kelk helemaal tot de bodem te ledigen. De fiere recordkampioen staat 14e en ging op bezoek bij Wolverhampton nog maar eens de boot in. Na rood voor Bruno Fernandes bracht Cunha de thuisploeg op voorsprong met een olympisch doelpunt. Hwang besliste de wedstrijd volledig in de toegevoegde tijd. Wolverhampton springt zo over Leicester uit de degradatiezone terwijl United ter plaatse blijft hangen.