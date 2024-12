LIVE: Doku zorgt met knappe assist voor voorsprong van Man. City tegen Everton van Mangala

Manchester City en Everton trappen vanmiddag Boxing Day op gang in de Premier League. De thuisploeg verkeert met 4 op 24 in de competitie in absolute crisis, een thuiswedstrijd tegen laagvlieger Everton lijkt alvast een ideale kans om nog eens punten te pakken. Daarvoor rekent Pep Guardiola weeral niet op Kevin De Bruyne, de spelverdeler zit op de bank nadat hij eerder deze week ziek was. Jeremy Doku staat wel in de basis, net als Orel Mangala bij Everton. Volg de wedstrijd hier live vanaf 13.30u.