Arsenal heeft genoeg aan assist van Trossard: met deze dribbel brak de Belg de muur van Ipswich

Opnieuw in de basis en meteen weer belangrijk. Leandro Trossard beschaamde in afwezigheid van de geblesseerde Saka het vertrouwen van zijn trainer niet. In een zenuwslap tegen kelderploeg Ipswich pakte hij voor de rust uit met een knappe dribbel en assist voor Kai Havertz, die het eerste en enige doelpunt van de partij maakte. Bekijk de fase hieronder.