3-6! Wervelend Liverpool verstevigt leidersplaats in doelpuntenfestijn bij wispelturig Tottenham

Spektakel viel te verwachten tussen Tottenham en Liverpool, maar met een score van 3-6 overtrof het duel iedereens stoutste dromen. Mo Salah nam de leider bij de hand met twee goals en twee assists tegen een wisselvallige thuisploeg, die het bij 3-5 even weer spannend leek te maken. Niets van, dachten de mannen van Arne Slot. Zij staan nu vier punten los in het klassement, Tottenham blijft elfde.

Een statement na twee puntendelingen op een rij. De fans van Tottenham Hotspur keken op het uur vol ongeloof naar het scorebord, dat 1-5 aangaf.

Liverpool wervelde na die 2 op 6 weer onhoudbaar in Londen. En daarvoor had de fiere leider aanvankelijk zelfs geen flitsen van sterspeler Mohamed Salah nodig.

Een prinsheerlijke voorzet van Trent Alexander-Arnold plaveide de weg voor de 0-1 van Luis Diaz. De dubbele bonus volgde via het hoofd van Alexis Mac Allister.

Tussendoor kon Maddison wel even de schijn van spanning hooghouden door de eerste kans van de thuisploeg meteen te verzilveren. Al werd die levenslijn snel weer doorgeknipt.

Deze keer met wel een rol voor Salah. Zijn tiende assist van het seizoen was een prooi voor Szoboszlai en daarmee had de Egyptenaar een record te pakken. Hij is de eerste speler in de geschiedenis van de Premier League met dubbele cijfers vóór Kerstmis.