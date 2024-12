LIVE (15 uur): Manchester United hoopt druk eindejaar in te zetten met broodnodige driepunter tegen Bournemouth

Het is stilaan van moeten voor Manchester United, dat de feestdagen inzet vanuit de rechterkolom van de Premier League. De troepen van Ruben Amorim weten dus wat hen te doen staat in het eigen Old Trafford tegen Bournemouth, 3 punten hoger geklasseerd dan United op plek 8. Mis niets van de wedstrijd vanaf 15 uur via deze pagina of via Play Sports.