LIVE (13.30 uur): De Bruyne en Doku op de bank bij City, Tielemans en Onana starten wel voor Villa

Het drukke feestdagenmenu in de Premier League wordt geopend door Aston Villa en Manchester City, twee ploegen in crisis. De Citizens maken een ongeziene crisis door met slechts één zege in de laatste elf wedstrijden. Villa is dan weer weggezakt naar plek zeven na een prima seizoensbegin. Volg alle actie vanaf 13.30 uur via deze pagina of via Play Sports.