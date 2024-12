VIDEO: Matz Sels helpt Nottingham Forest met knappe save mee aan zege tegen Manchester United

Nottingham Forest heeft een belangrijke zege geboekt in de subtop van het klassement. In een open duel klopte het een zwalpend Manchester United met 2-3. Doelman Matz Sels speelde een hoofdrol met een knappe save bij 1-1. Collega André Onana ging in de fout kort na rust. 2 goals in 8 minuten leverden Nottingham Forest uiteindelijk de zege op. Nieuwe coach Ruben Amorim lijdt zo een tweede nederlaag op rij met de Red Devils.