Storm Darragh raast over Engeland, Everton-Liverpool uitgesteld

Match uitgesteld door de storm

Enkele uren voor de aftrap heeft een Veiligheidsraad, met daarbij vertegenwoordigers van beide clubs, het stadsbestuur en de politie, beslist dat het risico om de match te spelen te groot is. Tot zondagochtend is er immers code rood in de regio rond Liverpool, vanwege felle rukwinden en regenbuien.



"Informatie over een nieuwe speeldatum zal binnenkort bekendgemaakt worden", klinkt het in een persmededeling.