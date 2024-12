Weer geen zege voor De Bruyne en Man City: Crystal Palace houdt povere landskampioen op 2-2

za 7 december 2024 17:46

Crystal Palace einde 2 - 2 herbekijk Manchester City 4' - Doelpunt - Daniel Muñoz (1 - 0) 30' - Doelpunt - Erling Haaland (1 - 1) 56' - Doelpunt - Maxence Lacroix (2 - 1) 68' - Doelpunt - Rico Lewis (2 - 2) 70' - Geel - Rico Lewis 72' - Verv. Eberechi Eze door Justin Devenny 77' - Verv. Ismaïla Sarr door Eddie Nketiah 84' - Geel 2 - Rico Lewis 86' - Verv. Kevin De Bruyne door Jack Grealish 90+3' - Geel - Eddie Nketiah Premier League - speeldag 15 - 07/12/24 - 16:01 Doelpunten time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime goal door Daniel Muñoz na 4', 1 - 0 4' Daniel Muñoz 4' Daniel Muñoz 1 - 0 goal door Erling Haaland na 30', 1 - 1 30' Erling Haaland 1 - 1 Erling Haaland 30' goal door Maxence Lacroix na 56', 2 - 1 56' Maxence Lacroix 56' Maxence Lacroix 2 - 1 goal door Rico Lewis na 68', 2 - 2 68' Rico Lewis 2 - 2 Rico Lewis 68'

Manchester City heeft voor de 8e keer in 9 matchen niet te kunnen winnen. Na een heropleving tegen Nottingham Forest (3-0) eerder deze week had de landskampioen het nu moeilijk tegen Crystal Palace. Het maakte twee keer een achterstand goed, maar verder dan 2-2 kwam Man City niet. Kevin De Bruyne speelde 85 minuten, Jérémy Doku viel laat in.

Knalstart voor Palace

Na de glansprestatie tegen Nottingham Forest (3-0) stond Kevin De Bruyne opnieuw in de basis. Hij en de andere Man City-spelers slikten wel een vroege tegengoal. Daniel Muñoz (ex-Genk) had slechts 4 minuten nodig om er 1-0 van te maken. Crystal Palace bleef gevaarlijk, want achterin bibberde Manchester City. Bij de landskampioen werkte de connectie Haaland-De Bruyne (even), maar het was Matheus Nunes die Haaland de assist voor de 1-1 gaf. Voor het eerst in bijna een maand kon de Noor nog eens scoren in de Premier League.

In hetzelfde bedje ziek

Veel kon een slordig Manchester City niet tonen na rust. Het kreeg zelfs een deksel op de neus, want Maxence Lacroix kopte van dichtbij Crystal Palace weer op voorsprong. De bezoekers vonden weinig ruimte en moesten opboksen tegen een blok. Een collectieve flits leverde toch de 2-2 op. Snelle passes van De Bruyne en Silva brachten Rico Lewis in stelling en hij werkte beeldig af. Maar het was diezelfde Lewis die het daarna erg lastig maakte voor Man City. Een tackle in de zestien van Crystal Palace leverde zijn tweede gele kaart op in de slotfase. Ondertussen kon het team van Pep Guardiola maar weinig klaarspelen en kreeg nagenoeg geen kansen meer. Invaller Jeremy Doku mocht een kwartiertje spelen, Kevin De Bruyne ging in het slot naar de kant. Manchester City blijft zo achter met 4 op 18 in de Premier League. In de afgelopen 9 matchen over alle competities heen won het maar één keer.