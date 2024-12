LIVE: Toch weer Haaland! Noorse spits brengt Manchester City langszij tegen moedig Crystal Palace

Na 3 competitieduels zonder doelpunten weet Erling Haaland weer wat scoren is. De Noor kopte van dichtbij een voorzet van Nunes tegen de netten. Daarmee maakte hij de gelijkmaker, want al vroeg in de match scoorde Daniel Muñoz voor Crystal Palace. Bij Manchester City staat Kevin De Bruyne andermaal in de basis, Jérémy Doku zit op de bank. Volg hier live de rest van de wedstrijd.