LIVE: De Bruyne draagt steentje bij voor knappe 2-2, afwerker Rico Lewis krijgt rood in slotfase

Manchester City dreigt voor de 8e keer in 9 matchen niet te kunnen winnen. Kort na de rust bracht Maxence Lacroix Crystal Palace zelfs op voorsprong, maar een inspiratieloos Manchester City kon plots eens flitsen. Via De Bruyne en Silva kwam de bal bij Rico Lewis, die de bal overtuigend binnen knalde. Jérémy Doku mag zich even bewijzen, De Bruyne is gewisseld. Volg hier live de rest van de wedstrijd.