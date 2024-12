Debuut niet gemist: Leicester van Ruud van Nistelrooy wint meteen van West Ham

Ruud van Nistelrooy is bij Leicester verdergegaan waar hij bij Manchester United gebleven was: met winnen.



Als eerst opdracht als coach van Leicester kreeg Van Nistelrooy West Ham over de vloer. Jamie Vardy wilde zich meteen bewijzen voor zijn nieuwe coach en zette Leicester na 2 minuten al op rozen.



Op het uur mocht Wout Faes invallen en hij zag meteen hoe Bilal El Khannous de 2-0 maakte. In de 90e minuut legde Patson Daka de 3-0 vast, maar Faes en co. zouden toch nog een doelpuntje moeten slikken.



Niclas Füllkrug stond op de juiste plaats om een hoekschop binnen te koppen. Het tegendoelpunt was maar een klein minpuntje. Al zal Van Nistelrooy het niet graag gezien hebben, de overwinning zal sowieso zoet smaken bij de Nederlander (en bij uitbreiding heel Leicester).



Voor Leicester was het de eerste overwinning in 7 wedstrijden. Waar een trainerswissel al niet goed voor is.