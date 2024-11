Nottingham Forest en Matz Sels blijven in de race voor Europese tickets na zuinige zege tegen Ipswich

Het succesrapport van Nottingham Forest werkte ook tegen Ipswich: achterin alles goed gesloten houden en voorin rekenen op het torinstinct van Chris Wood.

Ipswich kwam 2 keer dicht bij een goal, maar de ene keer stond Matz Sels pal en de andere keer kreeg hij hulp van zijn verdediger Ola Aina op de lijn. Voor de rest beleefde Sels een relatief rustige namiddag voor zijn 5e clean sheet.

Het verschil werd uiteindelijk gemaakt vanaf de stip. Na een lichte fout op JOta Silva kreeg Nottingham net na de rust een strafschop. Chris Wood twijfelde niet en ramde de bal keihard in doel voor zijn 9e goal van het seizoen.

In de slotfase zette Ipswich nog alles op alles, zo trok doelman Muric nog mee naar voren in de slotminuut. Maar Nottingham trok de overwinning over de streep en blijft zo onverwacht bovenin meedraaien in de Premier League.