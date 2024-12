LIVE: Boekt Amorim zijn eerste zege met United in de Premier League tegen laagvlieger Everton?

Tegen Ipswich was het nog krasselen, in de Europa League tegen Bodo/Glimt zag het er al pakken beter uit. Nieuwbakken Man. United-coach Ruben Amorim wil nu ook in de Premier League zijn eerste driepunter boeken. Legt Everton hem iets in de weg? Volg het hier vanaf 14.30 u of schakel in op Play Sports.