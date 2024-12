LIVE - Salah gunt City een tweede leven, Liverpool heeft de partij stevig in handen

Salah vertikt het af te maken!

Dit had iets voor het uur de doodsteek kunnen zijn! Salah steelt net na de middenlijn de bal van laatste man Akanji, moederziel alleen stormt hij richting de grote rechthoek van City. Szoboszlai sprint mee, maar maakt zichzelf ongelukkig niet aanspeelbaar in buitenspelpositie. "Dan klaar ik maar zelf de klus", denkt Salah, die het leer over de kruising krult.



Hier had de Egyptenaar beter mee moeten doen.