Chelsea duwt Aston Villa en Tielemans nog dieper in de put, ongeziene terugspeelbal zorgt voor animo

Wie in minuut 23 zapte naar Chelsea– Aston Villa, keek toch even stom van verbazing.



Want een vrije trap voor de thuisploeg in de zestien van Villa, dat kon toch niet?



Toch wel. Doelman Emiliano Martínez had tegen beter weten in het leer opgepikt voor zijn kooi na een (klein) tikje van ploegmakker Pau Torres.



Bij Chelsea schreeuwden ze moord en brand, ref Attwell was onverbiddelijk: onrechtstreekse vrije trap, Palmer mocht de witte muur onder de lat proberen te slopen vanop zo’n 8 meter.