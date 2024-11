VIDEO - Maddison slaat het Etihad met verstomming, bis! Tottenham pakt City in 7 minuten tweemaal ijskoud

Rust

Het zal toch niet? Na 4 verliespartijen op rij staat Man City nog maar eens op achterstand, deze keer tegen "zwarte beest" Tottenham. 0-2 is het pijnlijke verdict aan de rust, Guardiola zal zijn troepen op scherp moeten zetten met een stevige pot koffie.



Het begon nochtans goed met enkele kansen voor Haaland, maar aan de overkant waren de bezoekers efficiënter. Maddison mocht tweemaal zijn darts bovenhalen om te vieren. Al is het nog lang niet gedaan in Manchester.