De titel lijkt voor Arsenal nu al aan een zijden draadje te hangen. Tegen Nottingham Forest - met Sels tussen de palen - volstaat niets minder dan een driepunter. Dat is in de Premier League al geleden van 5 oktober (!). Trossard is na zijn blessure bij de Duivels opnieuw fit om te spelen. Volg alle actie live vanaf 16 u of kijk via de kanalen van Play Sports.