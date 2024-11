VIDEO - Twee pareltjes van Man. United en een owngoal meppen mak Leicester tegen het canvas

Met knikkende knieën

Een plezierreisje wordt het niet voor Leicester City.



Van de laatste 14 bezoekjes op Old Trafford konden ze maar één keer een zege over de streep trekken. Met 10 punten in 10 matchen dit seizoen zijn Wout Faes en co ook niet denderend uit de startblokken geschoten.



Daarmee blijven ze sputteren in het moeras van de Premier League op plaats 15, eerste "degradant" Wolverhampton volgt op slechts 4 eenheden. De punten zijn dus méér dan welkom.