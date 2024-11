VIDEO - Dankzij twee snelle tegenprikken: Liverpool rekent simpel af met kwakkelend Aston Villa

za 9 november 2024 22:54

Liverpool einde 2 - 0 Aston Villa 20' - Doelpunt - Darwin Núñez (1 - 0) 34' - Geel - Morgan Rogers 45+2' - Verv. Jacob Ramsey door John McGinn 45+3' - Geel - Youri Tielemans 65' - Verv. Darwin Núñez door Cody Gakpo 65' - Verv. Curtis Jones door Dominik Szoboszlai 65' - Verv. Ollie Watkins door Jhon Durán 65' - Verv. Leon Bailey door Jaden Philogene-Bidace 74' - Verv. Lucas Digne door Ian Maatsen 74' - Verv. Amadou Onana door Boubacar Kamara 76' - Geel - Boubacar Kamara 84' - Doelpunt - Mohamed Salah (2 - 0) 87' - Verv. Alexis Mac Allister door Wataru Endo Premier League - speeldag 11 - 09/11/24 - 21:01 Doelpunten time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime goal door Darwin Núñez na 20', 1 - 0 20' Darwin Núñez 20' Darwin Núñez 1 - 0 goal door Mohamed Salah na 84', 2 - 0 84' Mohamed Salah 84' Mohamed Salah 2 - 0

Liverpool fladdert vrolijk verder in de Premier League. De trotse leider had thuis geen kind aan Aston Villa, dat wonden moet blijven likken. Twee goals op de tegenaanval van Nunez en uitblinker Salah waren voldoende, de Belgische tandem Onana – Tielemans speelde een onzichtbare wedstrijd. Door het eerdere verlies van Man. City komt Liverpool 5 punten los aan de top van het klassement.



"De wedstrijd van de corners."



Stilstaande fases zijn belangrijker dan ooit in het moderne voetbal. En Anfield heeft vandaag gezien waarom.



Twee hoekschoppen voor Aston Villa - met Tielemans en Onana in de basis - braken de wedstrijd open, twee keer ging Liverpool met een dot van een kans lopen.



Dat mag je best letterlijk nemen: op de counter van bezoekende corner nummer één was Salah pijlsnel weg met het leer, net voor de box vond ex-Genkie Bailey er niets beter op dan de Egyptenaar neer te sleuren.



Vreemd genoeg zag ref Coote er geen graten in, Darwin Núñez trok er zich gelukkig niets van aan. Hij nam de regie over en omspeelde slim doelman Martinez om de 1-0 daarna droog tegen de touwen te rammen.

Zoals beloofd dan: bezoekende corner nummer twee.



Ook die bracht éénzelfde scenario met zich mee. Villa liet zich op korte tijd tweemaal kinderlijk eenvoudig in de luren leggen.



Opnieuw was Nunez met de bal aan de haal, deze keer kende de Uruguayaan wel genade. De onstuimige spits had iets te veel tijd om na te denken en vuurde zijn raket naast de vijandige kooi.

Derde keer, bijna goede keer dan voor The Villans: eindelijk konden ze zelf eens dreigen op een hoekschop. Eerst knikte Onana net niet raak, niet veel later drukte Digne af in het zijnet.



Dichter kwamen een zoekende Tielemans en co niet in de eerste helft.



De voorsprong voor Liverpool bleef zo op het scorebord, en dan weet je dat het als bezoeker moeilijk wordt: The Reds waren in hun laatste 144 (!) competitiematchen ongeslagen bij een voorsprong aan de rust.



Slot-ball op z'n best

Wie dacht dat het verhaal van de corners nu wel geschreven was, kwam bedrogen uit.



Aston Villa bleef in hetzelfde bedje ziek, 10 minuten voor het einde mocht Salah nog eens zijn topsnelheid etaleren na een waardeloze hoekschop.



De winger pikte er maatje Luis Diaz uit, maar Konsa haalde ultiem de angel nog uit de aanval.

"Dan doe ik het de volgende keer maar zelf", moet de Egyptenaar gedacht hebben.



5 minuten later ging de zee voor de zoveelste keer open, Salah wachtte nét lang genoeg om Martinez van dichtbij te fusilleren.



Met die nieuwe goal bereikt hij dit seizoen als eerste PL-speler dubbele cijfers over alle competities heen. Hoogvorm heet zoiets.



Anfield kraaide van de pret, een nieuwe driepunter was binnen.

Zo wint Liverpool zonder het gaspedaal in te duwen van Aston Villa, dat wegzakt naar stek nummer 8 in de Premier League.



Heuglijker nieuws is er voor de fiere leider: door de verliespartij van City staan ze na 11 speeldagen al 5 punten los.



En of ze al nu dromen van een nieuwe titel langs de rode boorden van de Mersey.



Dat geloof is trouwens vooral te danken aan één man: nieuwbakken trainer Arne Slot wint 15 van zijn eerste 17 wedstrijden bij Liverpool en is zo de best startende Premier League trainer ooit.



Van een binnenkomer gesproken.

Arne Slot wordt op handen gedragen.