Kunnen Tielemans en Onana met Aston Villa pletwals Liverpool iets in de weg leggen?

Brugse kater

Het vat met vertrouwen zal niet meereizen naar Liverpool vanuit Birmingham. Aston Villa mag dan wel knap 6e staan in de rangschikking, de mannen van Unai Emery kunnen niet verhullen dat ze door een lastige periode gaan.



Liep het de laatste weken al stroef in de eigen vaderlandse competitie met een zuur last-minute gelijkspel tegen Bournemouth en een pijnlijke 4-1 nederlaag op bezoek bij Tottenham, moest woensdag de kelk tot op de bodem geledigd worden in de CL tegen Club Brugge.



Een oliedomme handsbal van Mings leidde een verdiende Brugse zege in, zo blijven the Villans steken op één gelijkspel in hun laatste 4 wedstrijden.



En de away-days worden er niet makkelijker op: Liverpool is op dit moment de beste ploeg in Engeland en bij uitbreiding misschien van de wereld. Al blijft voetbal onvoorspelbaar: kunnen Tielemans en co toch rechtveren?