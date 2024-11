VIDEO - Ederson houdt Man City recht, dat prijsschutter Haaland mag bedanken voor de voorsprong tegen Brighton

Woelige wateren

Met open armen zal Brighton and Hove Albion hun tegenstander uit Manchester vandaag niet ontvangen. Sinds The Seagulls terug in de Premier League spelen, verloren ze in 14 wedstrijden maar liefst 12 keer van City.



Dat maakt de balans van 3/42 natuurlijk loodzwaar gebuisd, al staan de sterren deze keer misschien gunstiger dan ooit. De pionnen van Pep verkeren in woelig vaarwater na 3 nederlagen op rij in de League Cup (Tottenham), Premier League (Bournemouth) en Champions League (Sporting CP).



4 verliespartijen na elkaar is al geleden van april 2018(!), 2 nederlagen na elkaar in de Premier League is Guardiola nog maar 3 keer eerder overkomen.



Nog een statistiek die het geloof van Brighton kan versterken: de kustploeg is deze Premier League campagne thuis nog steeds ongeslagen. Krijgen we storm op zee te zien?