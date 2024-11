VIDEO - Werk aan de winkel voor Arsenal: Trossard en co. vinden ondanks druk geen gelijkmaker voor rust

Het is stilaan al van moeten. Na een 1 op 6 zag Arsenal titelconcurrenten Manchester City en Liverpool wegsluipen in het klassement. Kunnen de Londenaren, met Leandro Trossard in de basis, vandaag weer aanknopen met de overwinning? Dan moeten ze wel voorbij Newcastle. Volg de partij live vanaf 13.30 uur.