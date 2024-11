VIDEO - Inspiratieloos Arsenal bijt tanden stuk op Newcastle na vroege goal en lijkt titel al te mogen vergeten

za 2 november 2024 15:27

Newcastle United einde 1 - 0 Arsenal 12' - Doelpunt - Alexander Isak (1 - 0) 39' - Geel - Fabian Schär 57' - Geel - Mikel Merino 61' - Verv. Mikel Merino door Oleksandr Zinchenko 61' - Verv. Gabriel Martinelli door Ethan Nwaneri 62' - Geel - Joe Willock 65' - Verv. Joe Willock door Sandro Tonali 66' - Geel - Jurriën Timber 71' - Geel - Sandro Tonali 71' - Verv. Jurriën Timber door Ben White 71' - Verv. Leandro Trossard door Gabriel Jesus 85' - Verv. Anthony Gordon door Harvey Barnes 86' - Verv. Thomas Partey door Jorginho 88' - Geel - Jorginho 90+4' - Geel - Nick Pope 90+5' - Verv. Bruno Guimarães door Lloyd Kelly 90+7' - Geel - Kai Havertz Premier League - speeldag 10 - 02/11/24 - 13:30 Doelpunten time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime goal door Alexander Isak na 12', 1 - 0 12' Alexander Isak 12' Alexander Isak 1 - 0

Arsenal is zijn magie even helemaal kwijt. Op bezoek bij Newcastle slikte het een vroege tegengoal, daarna volgde nooit echt een volwaardige reactie. In een voorzichtig slotoffensief liet Rice wel nog een dot van een kans liggen. De balans oogt zo bijzonder pover voor Trossard en co.: 1 op 9 in de Premier League. Mogen de Londenaren hun titeldroom nu al opbergen?



Met het mes op de keel naar het St. James' Park van Newcastle trekken is nooit een plezierreisje. Vraag dat maar aan Leandro Trossard en Arsenal. The Gunners waren na een 1 op 6 toch al een beetje een gewond dier in de titelstrijd, de gastheer rook bloed. En dat resulteerde na iets meer dan 10 minuten al in een eerste tik.

Anthony Gordon schilderde het leer perfect op de knikker van Alexander Isak. De Zweedse spits kon niet anders dan binnenbuffelen na die gemeten assist.

Arsenal leek even van slag en werd ei zo na nog wat dieper in de put geduwd. Gordon slingerde zich na 20 minuten de 16 in en kon ook afdrukken, de afgeweken bal verdween naast de verste paal.

Aan de overkant werd het even later zowaar nog wat warmer toen een hoekschop in het pak bleef hangen. Zomeraanwinst Merino plantte er zijn voet tegen en droomde van dichtbij al van de 1-1. Al was dat buiten Lewis Hall gerekend: de verdediger keerde van de lijn.

Maar Arsenal blonk vannamiddag toch vooral uit in een gebrek aan creativiteit. Zonder draaischijf Odegaard sputtert de motor, ook Leandro Trossard kon dat gemis niet opvangen tegen het blok van Newcastle.

En dus moest onze landgenoot zich maar laten gelden op een stilstaande fase. Iets na het uur viel de bal voor zijn rechter, opnieuw stond die dekselse Hall op de goeie plek om op te ruimen.

The Gunners sleepten zich nadien veel te voorspelbaar naar het einde van de partij. Toch ben je met Arsenal nooit klaar. In minuut 94 kreeg Declan Rice nog dé kans om een punt mee te snoepen. De middenvelder werd bediend door Saka, maar vertikte het om binnen te knikken. Zo kunnen Manchester City en Liverpool straks een gouden zaak doen en nu al een kruis maken over de titeldroom van Arsenal. De Londenaars blijven achter met 1 op 9.