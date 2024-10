VIDEO - Roméo Lavia zet Cole Palmer op weg naar de 2-1 en belangrijke driepunter tegen Newcastle

Chelsea heeft na een leuke wedstrijd Newcastle verslagen met 2-1. Een vroeg doelpunt van Palmer werd afgekeurd voor buitenspel, maar Chelsea kwam toch op voorsprong dankzij Nicolas Jackson. Isak zorgde voor de 1-1-ruststand, maar meteen na de pauze zette Lavia Palmer op weg naar de 2-1. Dat was ook de eindstand. Lavia werd na 72 minuten gewisseld.

Na een sterke wedstrijd tegen Liverpool mocht Roméo Lavia opnieuw in de basis staan bij Chelsea. Hij zag hoe Cole Palmer de Blues meteen een knalstart bezorgde door de 1-0 simpel binnen te leggen, maar zijn doelpunt werd afgekeurd voor buitenspel.



Maar een kwartier later was het wel raak voor Chelsea. Nicolas Jackson stond op de goede plek om een snelle counter af te werken.