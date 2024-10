VIDEO - Aston Villa druipt teleurgesteld af na ultieme gelijkmaker van Bournemouth in de slotminuut

za 26 oktober 2024 17:49

Aston Villa einde 1 - 1 Bournemouth 4' - Geel - Amadou Onana 10' - Geel - Justin Kluivert 18' - Geel - Youri Tielemans 21' - Geel - Julián Araujo 30' - Verv. Julián Araujo door Adam Smith 40' - Geel - Adam Smith 41' - Geel - Jacob Ramsey 45+1' - Geel - Enes Ünal 17:07 - Verv. Amadou Onana door Ross Barkley 55' - Geel - John McGinn 57' - Verv. Morgan Rogers door Jhon Durán 58' - Geel - Lucas Digne 65' - Verv. Enes Ünal door Evanilson 65' - Verv. Justin Kluivert door Marcus Tavernier 71' - Verv. John McGinn door Leon Bailey 71' - Verv. Lucas Digne door Ian Maatsen 76' - Doelpunt - Ross Barkley (1 - 0) 80' - Geel - Antoine Semenyo 81' - Verv. Ryan Christie door Tyler Adams 81' - Verv. Milos Kerkez door David Brooks 82' - Verv. Ollie Watkins door Boubacar Kamara 90' - Geel - Marcus Tavernier 90+4' - Geel - Matthew Cash 90+6' - Geel - Ross Barkley 90+6' - Doelpunt - Evanilson (1 - 1) Premier League - speeldag 9 - 26/10/24 - 16:01 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 76' Ross Barkley 76' Ross Barkley 1 - 0 90+6' Evanilson 1 - 1 Evanilson 90+6'

Het venijn zat in de staart. Onana en co leken een kwartier voor tijd hun schaapjes op het droge te hebben na een goal van Barkley, maar Bournemouth dacht daar anders over. Evanilson bezorgde zijn ploeg in de allerlaatste minuut een onverhoopt punt. Aston blijft zo met een wrang gevoel achter - mede door een dubieuze VAR-fase - na een dominante wedstrijd, met Tielemans als één van de uitblinkers.

Wie laatst lacht, lacht het best

Als een donderslag bij heldere hemel.



In minuut 96 mag Bournemouth zich opmaken voor de vrije trap van de laatste hoop. Zelf doelman Travers maakt de oversteek in een poging zich onsterfelijk te maken, maar het is ploegmakker Evanilson die met de eer van matchwinnaar gaat lopen.



Na een scherpe voorzet kopt de invaller met nog 15 seconden op de klok de gelijkmaker in extremis binnen, Villa-coach Unai Emery weet niet wat hij ziet.



Een vreugde-explosie in het uitvak, bedroefde gezichten bij de thuissupporters. The Cherries pakken zo onverhoopt een punt mee uit Villa Park, want het verhaal had er helemaal anders kunnen uitzien.

Millimeterwerk fnuikt Aston Villa

Aston Villa, met Rode Duivels Amadou Onana en Youri Tielemans in de basis, trok al snel het laken naar zich toe. Als een goeie kopbal van Onana een eerste waarschuwing was, kwam Bournemouth even later écht met de schrik vrij.



Spits Watkins hield een verloren bal nog nét binnen, de bezoekende verdedigers hadden er al de brui aan gegeven. Daarna ging het snel naar aanvoerder McGinn, die het leer netjes binnen schilderde.



Of was de bal dan toch over de lijn?



Met het blote oog was het eigenlijk onmogelijk te zien, zelf hogere vormen van algebra leken hier geen soelaas te bieden. De VAR haalde zijn meetlat boven en besliste uiteindelijk om het doelpunt af te keuren.



(On)terecht?

Goal of niet, Tielemans en co bleven doorgaan op hun sterke elan. In een wedstrijd waar het gele kaarten regende - 13 stuks noteerden we - waren de beste kansen voor de thuisploeg.



Duran, Tielemans en Pau Torres: allemaal zochten ze naar dat bevrijdende openingsdoelpunt. Die laatste haalde daarvoor even zijn beste Kompany-imitatie boven.



Met een raket van buiten de zestien zette hij de Bournemouth-goalie serieus aan het werk, de Spaanse centrale verdediger kreeg een open doekje van het publiek.

In minuut 77 leek het dan toch eindelijk zover.



De ingevallen Barkley, die Onana aan de rust vervangen had, brak de ban met een volley van dichtbij. Overwinning op zak, dachten velen, tot Aston Villa dus in de allerlaatste minuut toch van zijn roze wolk donderde.



Volgende week moeten Tielemans en Onana op bezoek bij Tottenham, geen sinecure. Bournemouth ontvangt dan weer kampioen Manchester City.