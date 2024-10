LIVE: Onana mag blij zijn met een vroege (donker)gele kaart, veel strijd tussen Aston Villa en Bournemouth

Sprookjesweek voor aanvoerder McGinn

Dat Aston Villa op een roze wolk voetbalt, vertelden we je al, maar dat geldt in het bijzonder voor John McGinn.



De Schotse aanvoerder is bezig aan zijn 7e jaar bij The Villans en kroop mee uit het moeras van The Championship. In 2019 scoorde McGinn tijdens de play-off finale op Wembley en was zo cruciaal voor de promotie richting Premier League, afgelopen woensdag tekende hij dan weer voor zijn allereerste CL-doelpunt ooit.



Een fantastische mijlpaal voor de stevige middenvelder, die 5 waanzinnige jaren samenvatten.