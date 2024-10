VIDEO - Arsenal en Liverpool delen de punten na intense topper met 4 doelpunten

zo 27 oktober 2024 19:28

Arsenal einde 2 - 2 Liverpool 9' - Doelpunt - Bukayo Saka (1 - 0) 18' - Doelpunt - Virgil van Dijk (1 - 1) 33' - Geel - Alexis Mac Allister 43' - Doelpunt - Mikel Merino (2 - 1) 54' - Verv. Gabriel door Jakub Kiwior 63' - Verv. Alexis Mac Allister door Dominik Szoboszlai 63' - Verv. Andrew Robertson door Kostas Tsimikas 63' - Verv. Luis Díaz door Cody Gakpo 66' - Geel - David Raya 76' - Verv. Jurriën Timber door Myles Lewis-Skelly 81' - Doelpunt - Mohamed Salah (2 - 2) 85' - Verv. Gabriel Martinelli door Ethan Nwaneri 85' - Verv. Bukayo Saka door Gabriel Jesus 90+1' - Verv. Curtis Jones door Wataru Endo 90+4' - Geel - Darwin Núñez 90+8' - Geel - Gabriel Jesus Premier League - speeldag 9 - 27/10/24 - 17:30 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 9' Bukayo Saka 9' Bukayo Saka 1 - 0 18' Virgil van Dijk 1 - 1 Virgil van Dijk 18' 43' Mikel Merino 43' Mikel Merino 2 - 1 81' Mohamed Salah 2 - 2 Mohamed Salah 81'

Arsenal en Liverpool hebben na een intense topper de punten gedeeld. Saka en Merino zetten Trossard en co. 2 keer op voorsprong, maar Liverpool kwam 2 keer terug dankzij Van Dijk en Salah. Manchester City is de lachende derde in het klassement.

Op het scherpst van de snee. De topper tussen Arsenal en Liverpool stelde zeker niet teleur. In een intense eerste helft maakten Van Dijk en Havert meteen duidelijk dat er iets op het spel stond met een (onnodig) opstootje.



Het zou ervoor zorgen dat de wedstrijd de hele tijd onder hoogspanning stond. En na nog geen 10 minuten stond Arsenal al op voorsprong. Ben White stuurde Bukayo Saka heerlijk diep en Saka maakte het zo mogelijk nog mooier af.

Maar Liverpool reageerde meteen en nog geen 10 minuten later stond het 1-1. Van Dijk stond op de goede plaats om gelijk te maken. Vanaf dat moment nam Arsenal de wedstrijd opnieuw in handen.

Zowel Merino, Saka als Martinelli waagden hun kans, maar scoren lukte niet, tot Merino net voor rust Arsenal toch op voorsprong zette. Na een lange VAR-interventie bleek dat hij net geen buitenspel stond op een vrije trap en Arsenal mocht dus met een 2-1-stand gaan rusten.

In een tweede helft, die niet meer het spektakel bracht van de eerste, leek Arsenal de overwinning over de streep te kunnen trekken. Maar Mo Salah dacht daar anders over. Hij werkte na een mooie voorbereidende actie van Nunez beheerst af.



Maar bijna ging Arsenal - waar Trossard de 90 minuten volmaakte - nog met de drie punten aan de haal. Na een paar stevige duels duwde Jesus de bal binnen, maar scheids Taylor had een voorgaande fout gezien. Geen 3-2, dus.



Met het gelijkspel wrijft vooral Manchester City zich in de handen. City is nu leider. Liverpool volgt als tweede op een punt, Arsenal deelt de derde plek met Aston Villa op 5 punten van City.