VIDEO - Wat een ontlading! In allerlaatste seconde zorgt John Stones voor dolle vreugde bij City

De ultieme ontknoping voor Manchester City. Wat een frustrerend gelijkspel leek te worden voor de ploeg van Pep Guardiola tegen Wolverhampton, werd in de allerlaatste minuut toch nog een zoete overwinning. Met een late kopbal knikte John Stones City nog naar de overwinning. Bekijk de fase hieronder.

Wat een moment voor Manchester City.



Na een frustrerende namiddag tegen Wolverhampton Wanderers zorgde John Stones in de 95e minuut toch voor de ultieme ontlading bij de Citizens.

Op de hoekschop van de laatste kans, torende de verdediger boven alles en iedereen uit om de bal in het doel te knikken. De blauwhemden barstten in dolle vreugde uit, maar werden toch al snel de mond gesnoerd door de VAR.

Stond Bernardo Silva in de baan van de bal en belemmerde hij zo het zich bij de verlossende treffer? Neen, oordeelde de scheidsrechter, die naar de middenstip wees en niet veel later ook affloot. De spelers van City mochten een tweede keer vieren.

Oef, de scheve situatie was in allerlaatste instantie dan toch goedgemaakt. Want, de wedstrijd van City begon nochtans ongelukkig met al een tegengoal na 7 minuten.

Na een dominante beginfase van de bezoekers doorbraken de Wolves plots toch de defensie van City met een scherpe counter. Dankzij een uitgemeten voorzet van Semedo stond het – als een donderslag bij heldere hemel – al na zeven minuten 1-0 in het voordeel van de thuisploeg.