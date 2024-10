VIDEO - Nodige portie geluk en klasse bezorgen Tottenham zege met ruime cijfers tegen West Ham

za 19 oktober 2024 15:25

Tottenham Hotspur einde 4 - 1 West Ham United 18' - Doelpunt - Mohammed Kudus (0 - 1) 36' - Doelpunt - Dejan Kulusevski (1 - 1) 43' - Geel - Lucas Paquetá 52' - Doelpunt - Yves Bissouma (2 - 1) 55' - Own goal - Jean-Clair Todibo (3 - 1) 56' - Geel - Tomáš Soucek 60' - Doelpunt - Son Heung-min (4 - 1) 61' - Verv. Lucas Paquetá door Edson Álvarez 61' - Verv. Michail Antonio door Crysencio Summerville 61' - Verv. Tomáš Soucek door Carlos Soler 67' - Geel - Carlos Soler 70' - Verv. Son Heung-min door Timo Werner 70' - Verv. Guido Rodríguez door Konstantinos Mavropanos 81' - Verv. Dominic Solanke door Richarlison 81' - Verv. Yves Bissouma door Rodrigo Bentancur 83' - Rood - Mohammed Kudus 84' - Geel - Micky van de Ven 88' - Verv. Iyenoma Udogie door Archie Gray Premier League - speeldag 8 - 19/10/24 - 13:30 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 18' Mohammed Kudus 0 - 1 Mohammed Kudus 18' 36' Dejan Kulusevski 36' Dejan Kulusevski 1 - 1 52' Yves Bissouma 52' Yves Bissouma 2 - 1 55' Jean-Clair Todibo 55' Jean-Clair Todibo 3 - 1 60' Heung-min Son 60' Heung-min Son 4 - 1

Tottenham heeft tegen West Ham opnieuw van de zege kunnen proeven. Het kwam na slap verdedigen wel 0-1 achter, maar maakte dat nog goed. Met het nodige geluk - maar ook dankzij de klasse van Son - gingen de Spurs nog op en over de Londense buren. Op het einde gingen de poppetjes nog even aan het dansen.

12-2.



Als hoekschoppen punten opleverden, kon Tottenham na de eerste helft al niet meer verliezen. Maar in het voetbal draait het om doelpunten maken en dat had West Ham goed begrepen.



Ze hadden het in het wedstrijdbegin nochtans niet onder de markt tegen een dominant Tottenham, maar maakten goed gebruik van opnieuw slap verdedigen bij de Spurs.



Een eerste waarschuwingsschot van Mohammed Kudus werd nog gered door Vicario, maar 10 minuten later was het wel raak. Jarred Bowen draaide gemakkelijk weg bij Udogie en vond de vrijstaande Kudus aan de tweede paal. Die kraakte zijn schot, maar de bal ging toch binnen.

Dat was eigenlijk het enige gevaar van West Ham in de eerste helft. Voor de rest was het al Tottenham wat de klok sloeg. Zo trapte Johnson na enkele minuten al voorlangs en krulde Son de bal naast. Na een zoveelste hoekschop probeerde Pedro Porro het dan maar vanop afstand. Zijn schot week af, maar binnen bereik van Aréola.



In minuut 36 trapte Kulusevski dan eens buiten bereik van de doelman. Hij sneed vanop rechts naar binnen en haalde uit met zijn linker. De bal raakte de eerste paal en botste op de verste paal, waarna die toch binnen ging.

En voor rust stond het ei zo na nog 2-1. Na een heerlijke actie via Maddison, Kulusevski en Udogie kwam de bal bij Porro. Met een karatetrap probeerde de Spanjaard Aréola te verslaan, maar zijn schot zeilde net naast.



Wat voor de rust niet meer lukte, ging na de koffie ineens wel heel vlot. Bissouma schoof na 6 minuten de 2-1 binnen. 3 minuten later had Tottenham opnieuw het geluk aan zijn kant. Todibo kreeg de bal ongelukkig tegen zich na een redding van Areola en die rolde tergend traag in eigen doel.

En op het uur stond het al 4-1. Son - die ook al zijn aandeel had in de 3-1 met een heerlijek pass buitenkant voet - kreeg veel vrijheid op links en na wat overstapjes schoot hij fraai binnen. Tottenham had de smaak nu helemaal te pakken en nog geen minuut na zijn doelpunt had Son de 5-1 aan de voet, maar zijn schot strandde op de binnenkant van de paal.



De wedstrijd doofde nadien wat uit, tot de poppen uit het niets aan het dansen gingen. Kudus trapte wat na bij Van de Ven. De Nederlander ging verhaal halen, en kreeg pardoes een hand in zijn gezicht van de doelpuntenmaker. Het leverde de Ghanees uiteindelijk een rode kaart op na tussenkomst van de VAR.