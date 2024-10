VIDEO - Bournemouth zorgt met ingestudeerd nummertje voor eerste verlies van 10-koppig Arsenal

Arsenal heeft zijn eerste verlies van het seizoen geleden bij Bournemouth. Na een half uur kreeg Arsenal-verdediger Saliba rood en in de laatste 20 minuten kregen de Gunners 2 doelpunten tegen, via hoekschop en penalty. Leandro Trossard werd na een dik uur gewisseld.

Op bezoek bij Bournemouth kon Arsenal naar een voorlopige eerste plaats springen in de Premier League. Maar de Gunners hadden het niet onder de markt.



Na een kwartier kreeg Semenyo de kans op de voorsprong voor Bournemouth na slecht inspelen van doelman Raya, maar hij schoot over. Op het halfuur schoot Arsenal zich zelf in de voet. William Saliba ging aan de noodrem hangen en kreeg na tussenkomst van de VAR een rode kaart onder zijn neus geschoven.