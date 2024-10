VIDEO - Geen één zonder twee! Kovacic zet Man City meteen na rust op voorsprong, Fulham zit in de omknelling

Ook al draait Fulham vlotjes mee bovenin, ze zullen toch met toegeknepen billen afzakken richting het Etihad Stadium. Het is al van 2011 geleden dat de Londenaren punten konden pakken tegen Manchester City, een eeuwigheid. Lukt het Fulham om hun zwarte beest te verjagen of klaart City opnieuw de klus? Volg alle actie live vanaf 16.00u in onze app en op Play Sports.