VIDEO -Doku helpt Man City met een kruisraket voorbij Fulham

Ook KDB beefde even in de tribune, maar zag uiteindelijk dat het goed was. Manchester City pakt (opnieuw ) de scalp van Fulham, met dank aan een tweeklapper van Kovacic en een pegel van Doku. In het begin én het slot konden de Londenaars een aardig woordje meespreken, maar Fulham trok uiteindelijk toch aan het korste eind.