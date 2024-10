VIDEO - Saka stuurt Southampton met lege handen naar huis

Met Arsenal - Southampton ontvangt de derde de voorlaatste. Het doel voor Mikel Arteta is dus overduidelijk: een zege en niets minder. Tegen Southampton zou dat geen probleem mogen zijn, want de bezoekers konden nog geen enkel punt pakken op verplaatsing. Zo beleefde de promovendus nog maar weinig plezier aan zijn wederoptreden in de Premier League. Volg het duel hier of op Play Sports live vanaf 16.00u.