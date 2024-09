VIDEO - Nonchalant Liverpool bedankt Salah om zege én leidersplaats over de streep te trekken vanaf de stip

Nog voor het uur dacht Liverpool dat de buit binnen was, maar niets was minder waar. In een moment van nonchalance gaf doelpuntenmaker Konaté zomaar de 1-1 weg tegen Wolverhampton. Gelukkig voor de bezoekers zette Salah enkele dolle minuten later een penalty om. Zo is Liverpool (voorlopig) leider in de Premier League. Bekijk de goals.