VIDEO - Fel strijdend Newcastle wist spitsengoal van Gvardiol uit en houdt punt vast tegen Manchester City

Voor de tweede week op rij wrijft Pep Guardiola over zijn bol na puntenverlies. Zonder geblesseerde metronomen De Bruyne en Rodri had Manchester City het erg moeilijk om grip te krijgen in Newcastle. Verdediger Gvardiol leek de leider te bevrijden met een echte spitsengoal, maar een penaltyfout van Ederson nekte zijn ploeg. Bekijk de beelden.