Geen historische hattrick, wel opnieuw matchwinnaar: Erling Haaland gidst City eigenhandig op en over Brentford

Erling Haaland, de man met een missie tegen Brentford. De spits van City kon in eigen huis zijn derde hattrick op een rij maken in de Premier League. Een potentieel unicum. Haaland en co. zouden wel eerst nog even opgeschrikt worden door een tegengoal na 22 seconden, maar daarna zorgde Noor met twee treffers toch nog voor de remontada. Maar een nieuwe hattrick bleef uit.