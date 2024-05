Teleurstelling in Londen: Arsenal pakt naast de hoofdprijs ondanks felbevochten zege tegen Everton

Talisman Trossard?

Leandro Trossard verkeert in bloedvorm. De afgelopen weken toonde hij zich de redder van Arsenal in de titelstrijd. Dus krijgt de Belg ook tegen Everton een plek in de basis. Zelf winnen is de boodschap, maar hopen op een misstap van City is dat ook. Zonder punterverlies in Manchester (88 ptn), kunnen de Gunners onmogelijk kampioen worden (86 ptn).