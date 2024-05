LIVE: 0-0 halfweg tussen Tottenham en Manchester City, te weinig kansen en vuurwerk

Tottenham niet favoriete tegenstander

In eigen huis kon City in december niet winnen van Tottenham (3-3) en ook in de FA Cup werd het maar nipt 1-0. Het mag duidelijk zijn: de ploeg uit Noord-Londen is niet de favoriete tegenstander van Guardiola dit seizoen. De Spurs zijn ook nog in de running voor een Champions League-ticket. Factoren die fans van Arsenal hoop geven.