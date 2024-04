Doku dikt de score tegen Luton aan met 1e goal in 3 maanden voor Man City

2' - Own goal - Daiki Hashioka (1 - 0)

In de Champions League-clash met Real Madrid moest Kevin De Bruyne nog ziek toekijken vanaf de bank, vandaag is de draaischijf wel weer fit genoeg om te starten. Ook Jeremy Doku krijgt een plekje in de basis tegen Luton. Helpen onze landgenoten Manchester City aan een voorlopige leidersplaats?