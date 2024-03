LIVE Manchester City-Arsenal: de thuisploeg heeft de bal, maar de beste kansen zijn voor de Gunners

Geen verrassingen in de basiself van Manchester City, wel eentje op de bank. John Stones zou volgens Pep Guardiola de match niet halen, maar blijkt nu toch fit genoeg voor de bank.



Wie niet fit geraakt is, is doelman Ederson. Stefan Ortega staat zo tussen de palen. Voor hem keert Ruben Dias terug in de defensie. De verdediger werd voor de internationale break in de match tegen Liverpool nog verrassend aan de kant gelaten.



Het middenveld van City wordt gevormd door Kovacic en Rodri. De drietand Bernardo Silva, KDB en Phil Foden speelt in steun van diepe spits Haaland.