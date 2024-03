LIVE: Arsenal laat doelpuntenmolen weer dolletjes draaien tegen noodlottig Sheffield

Arsenal is on a roll. De ploeg van Mikel Arteta pakt de laatste weken steeds uit met riante uitslagen in de Premier League. 0-6 tegen West Ham, 0-5 tegen Burnley, 4-1 tegen Newcastle ... En ook vandaag lijkt het op weg naar een nieuwe monsterscore. Volg hier hoeveel Trossard en co. er in het mandje leggen tegen Sheffield.