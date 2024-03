LIVE: Rashford voorlopig held van Manchester Derby met pegel, Haaland mist gelijkmaker van erg dichtbij

Kevin De Bruyne en Jeremy Doku maken zich op voor een belangrijke middag in Manchester. De basispionnen van Pep Guardiola bij City maken zich op voor de komst van stadsgenoot United. Altijd een prestigieus duel, maar door de winst van Liverpool gisteren is enkel een driepunter genoeg in de titelstrijd. Volg de wedstrijd hier live met scoreverloop.