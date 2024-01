LIVE: Isak wist de opener van Silva uit, City verliest doelman Ederson met blessure

Kevin De Bruyne keerde zondag na een afwezigheid van vijf maanden terug tussen de lijnen. Onze landgenoot speelde de laatste 33 minuten van het bekerduel tegen tweedeklasser Huddersfield en maakte meteen indruk. Een kwartier voor tijd leverde hij de assist voor de 5-0-eindstand. Jérémy Doku was de afwerker met dienst.



Nadien liet KDB in een interview uitschijnen dat hij dit weekend waarschijnlijk nog wel op de bank zou zitten, maar mogelijk verschijnt hij toch gewoon aan de aftrap tegen Newcastle. "Hij is klaar om te starten", liet City-coach Pep Guardiola duidelijk verstaan op de persconferentie.



"Ik heb hem gisteren erg goeie dingen zien doen op training. Het zag er allemaal dynamisch uit. Zondag tegen Huddersfield had hij al een goeie invalbeurt. Die was beter dan zijn trainingen in de aanloop naar dat duel. Toen was Kevin nog niet helemaal terug Kevin. Maar dat is normaal als je vijf maanden aan de kant hebt gestaan en dan plots terugkomt. Er zaten hoogtes en laagtes in zijn trainingen. Het belangrijkste is dat hij vooruitgang boekt."