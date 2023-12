Comeback van De Bruyne zal pas voor volgend jaar zijn, ook Doku afwezig tegen Sheffield: "Situatie blijft ongewijzigd"

Geen eindejaarscadeautje voor de Belgische Manchester City-fans. Om geen onnodige risico's meer te nemen, zal zowel Jeremy Doku als Kevin De Bruyne morgen nog niet in actie komen in de laatste competitiewedstrijd van het jaar tegen Sheffield.





"Er is niets veranderd ten opzichte van de laatste wedstrijden", vertelde Guardiola toen hem op de persconferentie werd gevraagd naar een update over de beschikbaarheid van zijn spelers. "Dezelfde spelers zijn er niet bij wegens blessure, plus John Stones."



Voor de goede verstaander: geen De Bruyne of Doku, dus. Die eerste is al out sinds de eerste competitiewedstrijd van het seizoen met een hamstringblessure en werd ook al geopereerd. Doku daarentegen staat al een maand aan de kant met een spierblessure.