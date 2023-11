LIVE: Doku is niet te stuiten! Hij heeft een voet in de 3 goals van Manchester City tegen Bournemouth

Fase per fase

Fase per fase

clock 47' De vlag van de lijnrechter gaat de hoogte in: Ryan Christie (Bournemouth) stond buitenspel. tweede helft, minuut 47. De vlag van de lijnrechter gaat de hoogte in: Ryan Christie (Bournemouth) stond buitenspel.

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 17:05 rust, 17 uur 05. Vervanging bij Manchester City, Phil Foden erin, Erling Haaland eruit wissel substitution out Erling Haaland substitution in Phil Foden

clock 17:05 rust, 17 uur 05. Vervanging bij Bournemouth, Marcos Senesi erin, Chris Mepham eruit wissel substitution out Chris Mepham substitution in Marcos Senesi

clock 45+5' eerste helft eerste helft, minuut 50 match afgelopen

clock 45+3' Kyle Walker (Manchester City) kan aanleggen, maar zijn schot wordt afgeblokt. eerste helft, minuut 48. Kyle Walker (Manchester City) kan aanleggen, maar zijn schot wordt afgeblokt.

clock 45+3' De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Julián Álvarez (Manchester City), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. eerste helft, minuut 48. De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Julián Álvarez (Manchester City), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt.

clock 45+3' Erling Haaland (Manchester City) kan aanleggen, maar zijn schot wordt afgeblokt. eerste helft, minuut 48. Erling Haaland (Manchester City) kan aanleggen, maar zijn schot wordt afgeblokt.

clock 45+1' Er komen 4 minuten extra tijd bij. eerste helft, minuut 46. extra time 4 - extra time Er komen 4 minuten extra tijd bij.

clock 44' De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Julián Álvarez (Manchester City), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. eerste helft, minuut 44. De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Julián Álvarez (Manchester City), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt.

clock 44' eerste helft, minuut 44. Vervanging bij Bournemouth, Joe Rothwell erin, Alex Scott eruit wissel substitution out Alex Scott substitution in Joe Rothwell

clock 41' Dominic Solanke (Bournemouth) zet zijn hoofd tegen de bal, maar hij kan niet kadreren. eerste helft, minuut 41. Dominic Solanke (Bournemouth) zet zijn hoofd tegen de bal, maar hij kan niet kadreren.

clock 41' Alex Scott (Bournemouth) kan aanleggen, maar zijn schot wordt afgeblokt. eerste helft, minuut 41. Alex Scott (Bournemouth) kan aanleggen, maar zijn schot wordt afgeblokt.

clock 41' Mateo Kovacic (Manchester City) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Alex Scott (Bournemouth). eerste helft, minuut 41. Mateo Kovacic (Manchester City) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Alex Scott (Bournemouth).

clock 37' Manuel Akanji kan scoren voor Manchester City. De assist komt op naam van Jéremy Doku. eerste helft, minuut 37. Doelpunt voor Manchester City Manuel Akanji kan scoren voor Manchester City. De assist komt op naam van Jéremy Doku.

clock 37' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 37 door Manuel Akanji van Manchester City. 3, 0. goal Manchester City Bournemouth 51' 3 0

clock 37' Jéremy Doku (Manchester City) kan aanleggen, maar zijn schot wordt afgeblokt. eerste helft, minuut 37. Jéremy Doku (Manchester City) kan aanleggen, maar zijn schot wordt afgeblokt.

clock 37' De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Julián Álvarez (Manchester City), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. eerste helft, minuut 37. De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Julián Álvarez (Manchester City), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt.

clock 37' De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Julián Álvarez (Manchester City), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. eerste helft, minuut 37. De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Julián Álvarez (Manchester City), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt.