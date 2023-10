LIVE: 2 doelpunten in amper 2 minuten! Chelsea verkoopt Fulham meteen een dubbele dreun

Conor Gallagher (Chelsea) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op João Palhinha (Fulham).

Conor Gallagher (Chelsea) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op João Palhinha (Fulham). eerste helft, minuut 45.

De vlag van de lijnrechter gaat de hoogte in: Axel Disasi (Chelsea) stond buitenspel. eerste helft, minuut 43.

João Palhinha (Fulham) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Mykhaylo Mudryk (Chelsea). eerste helft, minuut 42.

Cole Palmer (Chelsea) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Harry Wilson (Fulham). eerste helft, minuut 38.

Andreas Pereira (Fulham) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Conor Gallagher (Chelsea). eerste helft, minuut 37.

Harry Wilson (Fulham) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Levi Colwill (Chelsea). eerste helft, minuut 36.

De vlag van de lijnrechter gaat de hoogte in: Andreas Pereira (Fulham) stond buitenspel. eerste helft, minuut 36.

De vlag van de lijnrechter gaat de hoogte in: Willian (Fulham) stond buitenspel. eerste helft, minuut 35.

Marc Cucurella (Chelsea) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Willian (Fulham). eerste helft, minuut 34.

clock 25'

De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Willian (Fulham), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. eerste helft, minuut 25.