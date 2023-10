Kompany en Burnley hebben eerste zege te pakken, met dank aan enkele oude bekenden

Na 1 op 18 (tegen topploegen zoals City, Tottenham en Newcastle) kreeg Burnley een mooie kans om een eerste driepunter te scoren. Het team speelde een inhaalmatch tegen het Luton Town van doelman Thomas Kaminski.

Die moest zich net voor de pauze een eerste keer omdraaien. Lyle Foster (ex-Cercle en -Westerlo) had hem geklopt na een pass van Sander Berge (ex-Genk). De Zuid-Afrikaan speelde zijn eerste match na 3 schorsingsdagen.

Luton knokte zich weer in de match. Op 7 minuten van het einde maakte Elijah Adebayoer 1-1 van.

Toch werd het geen gelijkspel in de wedstrijd tussen de twee nieuwkomers, want Jacob Bruun Larsen maakte het stil in Luton. Na een mooie actie draaide hij de bal knap in de verste hoek.