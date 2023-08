LIVE: Welkom in de Premier League, Haaland scoort na vier minuten tegen Burnley

Burnley heeft afgetrapt. Bij City begint De Bruyne in de basis. Bij Burnley is Al-Dakhil de Belg van dienst. Benson en Zaroury zitten ook nog op de bank.

vooraf, 19 uur 48. Leerling tegen meester. In de strijd aan de zijlijn neemt Vincent Kompany het vanavond op tegen zijn oude leermeester, Pep Guardiola. De Spanjaard is op zijn hoede voor de Belg en zijn team, want Burnley vierde in een recordsnelheid de titel in The Championship. .