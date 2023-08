LIVE: Haaland scoort meteen twee keer tegen Burnley, maar De Bruyne moet al vroeg gewisseld worden

clock 48' tweede helft, minuut 48. Begin tweede helft. Ondertussen wordt er opnieuw gevoetbald op Turf Moor. De belangrijkste vraag is of Burnley er nog een wedstrijd van kan maken. Tovert Kompany iets uit zijn hoed? . Begin tweede helft Ondertussen wordt er opnieuw gevoetbald op Turf Moor. De belangrijkste vraag is of Burnley er nog een wedstrijd van kan maken. Tovert Kompany iets uit zijn hoed?

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 45+6' eerste helft eerste helft, minuut 51 match afgelopen

clock 45+6' eerste helft, minuut 51. Rust. City gaat met een comfortabele voorsprong rusten. De bezoekers speelden zeker geen wereldpartij, maar twee schoten tussen de palen in de eerste helft leverden wel twee goals op. Getekend Erling Haaland. Burnley had het 20 minuten moeilijk, kwam dan beter in de match, maar kreeg nauwelijks echte kansen gecreëerd. . Rust City gaat met een comfortabele voorsprong rusten. De bezoekers speelden zeker geen wereldpartij, maar twee schoten tussen de palen in de eerste helft leverden wel twee goals op. Getekend Erling Haaland.



Burnley had het 20 minuten moeilijk, kwam dan beter in de match, maar kreeg nauwelijks echte kansen gecreëerd.

clock 45+1' eerste helft, minuut 46. Vijf minuten extra. Er wordt dit seizoen meer rekening gehouden met de effectieve tijd die verloren gaat bij blessurebehandelingen, tijdrekken en andere momenten dat het spel stil ligt. Logische gevolg: er komen vijf minuten bij. . Vijf minuten extra Er wordt dit seizoen meer rekening gehouden met de effectieve tijd die verloren gaat bij blessurebehandelingen, tijdrekken en andere momenten dat het spel stil ligt.



Logische gevolg: er komen vijf minuten bij.

clock 43' eerste helft, minuut 43. Ondanks de twee goals van Haaland toch even vermelden dat Al-Dakhil het wel goed doet in de defensie van Burnley. . Ondanks de twee goals van Haaland toch even vermelden dat Al-Dakhil het wel goed doet in de defensie van Burnley.

clock 41' eerste helft, minuut 41.

clock 36' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 36 door Erling Haaland van Manchester City. 0, 2. goal Burnley Manchester City 54' 0 2

clock 36' eerste helft, minuut 36. Haaland 2.0 en zo staat het 0-2. De Premier League is 35 minuten bezig en Haaland heeft al twee goals gemaakt. Wauw! En zijn tweede is een pareltje! Hij krijgt de bal in het strafschopgebied, maar krult die dan in de verste hoek zoals we het weinig spitsen hebben zien doen. Pure klasse. . Haaland 2.0 en zo staat het 0-2 De Premier League is 35 minuten bezig en Haaland heeft al twee goals gemaakt. Wauw!



En zijn tweede is een pareltje! Hij krijgt de bal in het strafschopgebied, maar krult die dan in de verste hoek zoals we het weinig spitsen hebben zien doen. Pure klasse.

clock 35' eerste helft, minuut 35.

clock 30' eerste helft, minuut 30. Burnley mag zich een beetje op de borst kloppen. Burnley maakt er ondanks de vroege achterstand toch een match van. De thuisploeg speelt mee en profiteert ook wat van nonchalance bij City. Akanji laat zich te makkelijk in de wind zetten door Amdouni, maar Rodri zet de situatie recht voor de spits alleen voor Ederson staat. En meteen erna krult Foster de bal voorbij de doelman, maar ook naast de verste paal. . Burnley mag zich een beetje op de borst kloppen Burnley maakt er ondanks de vroege achterstand toch een match van. De thuisploeg speelt mee en profiteert ook wat van nonchalance bij City.



Akanji laat zich te makkelijk in de wind zetten door Amdouni, maar Rodri zet de situatie recht voor de spits alleen voor Ederson staat. En meteen erna krult Foster de bal voorbij de doelman, maar ook naast de verste paal.

clock 29' eerste helft, minuut 29.

clock 24' eerste helft, minuut 24. De Bruyne heeft de pest in. Kovacic heeft niet lang moeten wachten op zijn eerste minuten in de competitie voor zijn nieuwe club: Manchetster City. De Bruyne blijft uiterlijk kalm bij zijn vroege wissel, maar je ziet aan zijn blik dat hij zwaar baalt. Er was geen contact toen hij uitviel, dat is vaak geen goed teken. . De Bruyne heeft de pest in Kovacic heeft niet lang moeten wachten op zijn eerste minuten in de competitie voor zijn nieuwe club: Manchetster City.



De Bruyne blijft uiterlijk kalm bij zijn vroege wissel, maar je ziet aan zijn blik dat hij zwaar baalt. Er was geen contact toen hij uitviel, dat is vaak geen goed teken.

clock 24' eerste helft, minuut 24. Vervanging bij Manchester City, Mateo Kovacic erin, Kevin De Bruyne eruit wissel substitution out Kevin De Bruyne substitution in Mateo Kovacic

clock 20' eerste helft, minuut 20. Probleem De Bruyne! Meteen wissel. Ongelooflijk maar waar. De Bruyne heeft (net als in de finale van de Champions League) een blessure opgelopen. Is het opnieuw de hamstring? Daar lijkt het niet op, maar we kunnen het niet echt opmaken uit de manier waarop hij naar de kant wandelt. . Probleem De Bruyne! Meteen wissel Ongelooflijk maar waar. De Bruyne heeft (net als in de finale van de Champions League) een blessure opgelopen.



Is het opnieuw de hamstring? Daar lijkt het niet op, maar we kunnen het niet echt opmaken uit de manier waarop hij naar de kant wandelt.

clock 18' eerste helft, minuut 18. Handen op elkaar voor schot tussen de palen. Het thuispubliek klapt de handen warm na een vlotte aanval van hun ploeg. Amdouni kiest ervoor om niet mee te geven met Vitinho en zelf te schieten. Ederson is harder en preciezer gewoon. . Handen op elkaar voor schot tussen de palen Het thuispubliek klapt de handen warm na een vlotte aanval van hun ploeg. Amdouni kiest ervoor om niet mee te geven met Vitinho en zelf te schieten. Ederson is harder en preciezer gewoon.

clock 14' eerste helft, minuut 14. 82 procent balbezit voor City. Kompany ziet zijn team graag de bal in eigen rngen houden, maar zal vooraf ook wel geweten hebben dat dat vanavond niet zou lukken. City heeft na bijna een kwartier 82 procent balbezit. . 82 procent balbezit voor City Kompany ziet zijn team graag de bal in eigen rngen houden, maar zal vooraf ook wel geweten hebben dat dat vanavond niet zou lukken. City heeft na bijna een kwartier 82 procent balbezit.

clock 11' eerste helft, minuut 11.

clock 11' eerste helft, minuut 11. Links, rechts... het maakt allemaal niet uit voor De Bruyne. Met links levert hij bijna een tweede assist af voor Haaland, maar de poging gaat over en naast. . Links, rechts... het maakt allemaal niet uit voor De Bruyne. Met links levert hij bijna een tweede assist af voor Haaland, maar de poging gaat over en naast.